Miley Cyrus, la popstar reciterà in un nuovo film natalizio con Dolly Parton

Miley Cyrus reciterà al fianco della sua madrina Dolly Parton in un nuovo film natalizio. Il progetto è targato NBC e s'intitolerà Dolly Parton's Mountain Magic Christmas, al quale parteciperà anche il padre di Miley, Billy Ray Cyrus. Deadline ha confermato la presenza della popstar all'interno di un cast nutrito.

Al film parteciperanno anche Willie Nelson, Jimmy Fallon, Jimmie Allen e Zach Williams, insieme a Tom Everett Scott, Ana Gasteyer e Angel Parker.



Dolly Parton sarà protagonista e tenterà di provare a condividere la 'magia della montagna' che si trova a Dollywood nel periodo natalizio con il mondo intero.

Miley Cyrus e Dolly Parton sono note per il loro metodo di comunicazione decisamente arcaico:"Ogni volta che comunico con Dolly è ancora tramite fax. [...] Lei fa un fax e poi qualcuno scansiona il fax, e poi lo inserisce in un messaggio di testo, e poi quello viene inviato a me. Ed è sempre firmato".



Miley Cyrus ha elogiato l'influenza su di lei della cantante country - sapete perché Dolly Parton è legata a Buffy l'ammazzavampiri? - e proprio attraverso il metodo di comunicazione il rapporto tra le due star si è rinsaldato.

Conosciuta principalmente per il suo percorso musicale, la carriera da attrice di Cyrus è non è mai tramontata e ogni tanto il suo nome compare in nuovi progetti.



Il passato turbolento di Miley Cyrus l'ha portata ad essere inserita tra le nostre star più sregolate di Hollywood.