Miley Cyrus, su Instagram l'allenamento supersexy per il Super Bowl fa impazzire i fan

In tempi come questi, in cui i grandi eventi sono inevitabilmente sospesi a causa dell'emergenza coronavirus, esibirsi ad uno spettacolo attesissimo anche in condizioni normali come il Super Bowl è un onore ancora più grande del solito: lo sa bene Miley Cyrus, che sembra aver tutta l'intenzione di arrivare in forma all'appuntamento.

L'ex-star di Hannah Montana sarà infatti tra gli artisti che si esibiranno nel corso dell'attesissimo match che avrà luogo domenica 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, davanti alla presenza di 22.000 spettatori di cui 7.500 saranno medici e operatori sanitari già vaccinati.

Meglio non perdere tempo, dunque: la nostra ha già dato il via all'allenamento intensivo in vista dell'evento, come possono testimoniare i suoi follower letteralmente impazziti dopo un brevissimo video in cui vediamo Cyrus in tenuta sportiva davanti allo specchio, ben attenta a mettere in risalto un fisico a dir poco mozzafiato.

"MILEY: FOR THE WIN" scrive la popstar in calce alla clip, ricordando a tutti i suoi fan di collegarsi su TikTok alle 2:30 del pomeriggio (orario statunitense) per seguire in diretta la sua esibizione. A proposito di social: qualche tempo fa proprio Miley Cyrus aveva parlato di sesso su FaceTime e di come questo l'avesse aiutata durante la quarantena.