Miley Cyrus e l'alcolismo: 'Sono sobria da due settimane, bevo e smetto quando voglio'

Miley Cyrus non ha mai nascosto la sua tendenza agli eccessi: finiti i tempi di Hannah Montana, l'ex-star di casa Disney ha spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata decisamente sregolata, finendo anche nelle grinfie di una brutta dipendenza dall'alcol.

Dipendenza che, però, la nostra sembra finalmente aver imparato a tenere sotto controllo: a parlarne è stata Cyrus stessa nel corso di una recente intervista in cui ha rivelato di esser sobria da due settimane e, soprattutto, di riuscire di nuovo a smettere di bere quando ritiene che ne sia il caso.

"Sono sobria da due settimane. [...] Quando ho voglia di bere bevo, ma quando decido di smettere smetto. In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia" ha spiegato l'attrice e cantante che a breve uscirà con il suo nuovo album, Plastic Hearts.

L'ex-star di Hannah Montana era già riuscita a riacquistare l'autocontrollo qualche tempo fa, ma durante la quarantena il fantasma della dipendenza dall'alcol è tornato a farsi vivo: "Non bisogna arrabbiarsi, ma domandarsi cos'è successo. Per me è difficile, non sono una persona moderata". Nei mesi scorsi, intanto, la stessa Miley Cyrus aveva rivelato di aver avvistato degli extraterrestri durante uno dei suoi tour.