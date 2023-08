Miles Teller rischiò di morire a 20 anni: 'Ero in strada ricoperto di sangue'

Miles Teller è l'indimenticabile Jason in Rabbit Hole, esordio cinematografico dell'attore che segnò la sua popolarità a Hollywood. Ma il percorso per arrivare al cinema fu particolarmente turbolento per Teller e fu proprio un evento a condurlo verso la carriera da attore.

Miles Teller, infatti, era già comparso in alcuni spot durante gli anni del liceo ma un terribile incidente cambiò la sua vita e involontariamente lo aiutò a diventare un attore professionista. Quando l'attore aveva vent'anni, infatti, ebbe un incidente d'auto con alcuni amici al ritorno da un concerto. L'auto si ribaltò più volte, e Teller si trovò ricoperto di sangue sul ciclo della strada. Un evento terribile che gli provocò un polso rotto, diversi punti sulla spalla e tagli sul lato sinistro del suo corpo.

Quelle stesse cicatrici furono la chiave per il ruolo di Jason in Rabbit Hole con Nicole Kidman: "Ho interpretato un ragazzo che ha provocato un incidente stradale - racconta Miles Teller a W - il regista John Cameron Mitchell ha pensato che le mie cicatrici rendessero il personaggio più realistico. La mia vita è cambiata, e questa è solo una di quelle cose nella vita che è difficile da spiegare".

Da un tragico evento nacque una stella del cinema: Miles Teller ha proseguito la sua carriera costellata da successi con Top Gun: Maverick dove l'attore ha recitato al fianco di Tom Cruise nel ruolo di Rooster. Tra i personaggi più amati di Top Gun Maverick, Teller è diventato virale anche grazie a un simpaticissimo balletto: dopo il successo del secondo film della saga di Top Gun, Miles Teller sarà protagonista di The Gorge, il nuovo film di Scott Derrickson.