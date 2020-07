Miles Teller, che fine ha fatto il protagonista di Whiplash e Divergent?

Miles Teller ha ancora tanta strada davanti a lui: l'attore classe 1987 ha dalla sua l'età e alcuni importanti successi in curriculum, nonostante negli ultimi anni la sua carriera sembri essersi un po' arenata rispetto alla luce sfavillante degli esordi.

Già, perché nel 2014 Teller era ormai lanciatissimo verso il successo: il ruolo da protagonista nel sorprendente Whiplash di Damien Chazelle (a proposito di esordi memorabili), seguito dalla partecipazione a progetti di sicuro successo come Divergent, lasciavano intravedere una carriera dalle prospettive auree.

Aspettative che per ora sono andate momentaneamente deluse, soprattutto a causa di alcune scelte decisamente sfortunate: nel 2016 il ruolo di Mr. Fantastic nel terribile Fantastic 4 di Josh Trank assestò una botta mica male alla carriera dell'allora 29enne Teller, che da allora ha comunque messo in curriculum progetti sicuramente meglio riusciti (Trafficanti, Bleed, Thank You for the Service) ma sicuramente di minor successo rispetto ad esempio al film di Chazelle.

Nell'arco dell'ultimo anno, però, il buon Miles sembra aver ritrovato la strada giusta: il ruolo in Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refn ne ha sicuramente rilanciato le quotazioni e c'è grande attesa per Top Gun: Maverick, il cui successo potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio per un attore che ha lasciato intravedere ottime cose. Di recente, intanto, Josh Trank ha ricordato il difficile rapporto con Miles Teller sul set di Fantastic 4.