Miles Morales tornerà nel sequel di Spider-Man: Un nuovo universo già in fase di sviluppo

Nel corso di una lunga intervista concessa a Fandango, la produttrice Amy Pascal ha confermato che il sequel del film campione d'incassi, Spider-Man: Un nuovo universo, è effettivamente in lavorazione.

Alla domanda del reporter, che le chiedeva se Miles Morales potrebbe continuare le sue avventure sul piccolo schermo, la Pascal l'ha escluso, affermando che il ritorno del personaggio avverrà sicuramente al cinema: "Ovviamente, Miles tornerà sul grande schermo e sarà un film su di lui! Stiamo lavorando duramente sul sequel, dovreste aspettarvelo prossimamente".

La produttrice non ha escluso nemmeno che una versione in live-action di Morales possa prima o poi fare capolino anche all'interno del Marvel Cinematic Universe: "La sua presenza in Un Nuovo Universo non esclude la possibilità di vedere Miles nel Marvel Cinematic Universe ed in live-action. Dovreste capire che non bisogna escludere nulla a priori". La conversazione è virata quindi sul ruolo di Tom Holland nell'intero franchise e della possibilità di vederlo coinvolto in numerosi progetti relativi all'universo di Spider-Man: "Quel che posso dirvi è che la nostra collaborazione con i Marvel Studios è strepitosa e non sapete mai cosa possa accadere in futuro. Nei nostri piani Tom Holland è coinvolto in ogni progetto, ogni film che mai faremo".

Spider-Man: Un nuovo universo è stato un enorme successo per la Sony che ha saputo conquistare sia il pubblico - con oltre 375 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget di soli 90 milioni - sia la critica di tutto il mondo. La pellicola, poi, si è anche guadagnata un Premio Oscar come miglior film d'animazione all'ultima cerimonia.