Miles Morales sarà in Spider-Man: No Way Home? La risposta dei produttori è sospetta

I fan della Marvel in queste ore hanno potuto ammirare il primo trailer di Spiderman Across the Spiderverse, ma come naturale conseguenza i social si sono immediatamente riempiti di una domanda assillante: Miles Morales sarà in Spider-Man: No Way Home?

Il tempismo della Sony per la pubblicazione del filmato promozionale del prossimo film della saga animata dedicata allo Spider-Verse del resto è quanto mai sospetto, con l'uscita del nuovo capitolo della saga MCU con protagonista Tom Holland appena dietro l'angolo, e ugualmente sospetta è stata la risposta di Phil Lord e Chris Miller, interpellati proprio su questo misterioso argomento nel corso di una recente e lunga intervista con Entertainment Weekly.

Il duo di cineasti, legati alla saga cinematografica animata di Miles Morales in qualità di produttori, ha infatti dichiarato: "Abbiamo già visto No Way Home e saremmo molto sorpresi se in una prossima proiezione Miles dovesse spuntare fuori all'improvviso". Parole che lasciano intendere che nella versione del film vista da Lord e Miller Miles Morales non era stato incluso, ma alle quali è seguita la successiva affermazione: "Tuttavia, chiunque fa parte dello Spider-Verse ...".

Per quanto possano sembrare sibilline le dichiarazioni dei due registi, è improbabile che Miles Morales compaia in Spider-Man: No Way Home. I fan sanno già, in base ai leak e alle fonti degli scooper, che nel film Tom Holland sarà affiancato dai due 'vecchi' Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield, e dunque è lecito aspettarsi una storia parker-centrica nella quale la presenza di Miles sarebbe forse di troppo. Il personaggio tuttavia è stato menzionato in Spider-Man: Homecoming, dunque chissà che nella prossima trilogia di Spiderman con Tom Holland il non più giovanissimo Peter Parker non possa assumere un ruolo da mentore per l'esordiente Miles, ribaltando la situazione che nel MCU ha visto Spider-Man sempre sotto l'ala protettrice di qualche adulto.

