Miles Morales, quando esce il film live-action sul giovane Spider-Man?

Quando esce il film live-action di Miles Morales? In attesa di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ecco tutto quello che sappiamo sull'atteso nuovo progetto del franchise cinematografico di Spider-Man.

Il film live-action di Miles Morales è stato annunciato ufficialmente dalla produttrice della saga di Spider-Man Amy Pascal durante un'intervista promozionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga animata dedicata all'amato personaggio Marvel. Purtroppo, però, la produttrice all'epoca dell'annuncio non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni né dettagli sul progetto, e il film live-action su Miles Morales rischia di essere ancora lontano: del resto, la Sony sta attualmente lavorando al terzo capitolo della saga animata di Miles Morales, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cui data d'uscita è attualmente sconosciuta a causa degli scioperi di Hollywood, senza dimenticare che da un punto di vista del live-action la Sony è concentrata sullo sviluppo della nuova trilogia di Spider-Man dedicata a Tom Holland, che proseguirà la saga del Marvel Cinematic Universe e si intersecherà con i film crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

A questo proposito, si potrebbe azzardare che il film live-action di Miles Morales arriverà dopo la Saga del Multiverso, oppure sarà in qualche modo connessa ad essa (dato che secondo le indiscrezioni il MCU e l'universo Sony diventeranno presto la stessa cosa). Considerato però che gli altri due Spider-Man live-action, ovvero Andrew Garfield e Tobey Maguire, torneranno in Avengers: Secret Wars (o almeno così sostengono le gole profonde del web) un'altra possibilità potrebbe essere quella di anticipare il film di Miles Morales e rendere il suo Spider-Man il supereroe dell'universo Sony, in attesa della fusione dei due universi narrativi.

Recentemente, inoltre, il noto insider My time to shine hello ha rivelato che la Sony ha in programma anche un film live-action su Gwen Stacy, comprimaria di Miles nella saga animata di Spider-Verse.