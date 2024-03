Miles Morales affronta l'ansia nel trailer di The Spider Within: A Spider-Verse Story

Per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse bisognerà pazientare ancora un po', ma Sony ha comunque deciso di non lasciare noi poveri fan in attesa completamente a bocca asciutta nel lasso di tempo che ancora ci separa dall'uscita del film: per tamponare la nostra crisi d'astinenza basterà infatti aprire YouTube!

Nei giorni scorsi è stata annunciata l'uscita di The Spider Within: A Spider-Verse Story, un corto animato che dovrebbe regalarci uno spaccato inedito delle avventure del Miles Morales protagonista dell'universo animato Sony: solo pochi minuti fa, però, abbiamo finalmente potuto dare uno sguardo al trailer di questo nuovo, breve capitolo della storia.

Nel breve filmato vediamo Miles di ritorno da una normale giornata da amichevole Spider-Man di quartiere: le preoccupazioni sono tante e sempre più pesante è il senso di responsabilità, così come gravosa è la paura di deludere i propri cari e tutti coloro che ripongono la loro fiducia nell'Uomo Ragno. Un carico difficile da gestire anche per uno come il nostro eroe, che mentre le voci di genitori e conoscenti affollano la sua mente sembra sperimentare quelli che hanno tutta l'aria di essere i primi sintomi di un attacco di panico. The Spider Within sarà all'altezza dei film del franchise? Staremo a vedere! Noi, intanto, cominciamo a ipotizzare ciò che vedremo in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

