Miles e Gwen diventeranno un coppia in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

È stata svelata la trama di Spider-Man: Beyond the Spiderverse, ma quello che molti fan si chiedono a proposito del prossimo capitolo della saga è: Miles e Gwen diventeranno una coppia?

Aldilà delle incredibili avventure multidimensionali dell’Uomo Ragno di Miles Morales, le due pellicole precedenti hanno avuto anche delle piccole parentesi di tenerezza tra i due giovani ragazzi. In numerosi punti di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film lascia intendere che Miles abbia effettivamente una piccola cotta per Gwen. Ad esempio quando la ragazza va a trovare il nostro protagonista nel suo universo e lui la presenta ai suoi genitori: in quella situazione, la madre di Miles, Rio, percepisce chiaramente dei sentimenti da parte del figlio verso la ragazza, lasciandolo uscire nonostante sia in punizione.

Il momento più importante è molto probabilmente quello in cui i due supereroi dondolano dal Williamsburgh Bank Building assieme e parlano della loro relazione, con Gwen che rivela che “in ogni universo differente dal suo, Gwen si innamora di Spider-Man”, accendendo le speranze per Miles, ma aggiungendo purtroppo che “in ogni universo non finisce bene”, con Miles che risponde che “c’è sempre una prima volta”, lasciando trapelare i suoi sentimenti. Tutto lascia intendere che i due diventeranno una coppia? Non esattamente, ad esempio Gwen menziona anche il fatto che “Hobie (Spider-punk) la lascia entrare spesso nel suo universo”, scatenando della leggera gelosia nel protagonista. Anche Daniel Kaluuya, che doppia proprio Hobie, ha dichiarato che “a un certo punto ha percepito che qualcosa stava accadendo tra i due personaggi”, segno che forse non tutto andrà come Miles desidera.

Non resta che attendere la visione del prossimo capitolo, e anche se Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rinviato a data indefinita, molti fan sperano che la coppia Gwen-Miles possa essere realtà il prima possibile.