Mile 22: Mark Wahlberg del nuovo franchise action creato da Peter Berg

Continua il sodalizio fra l'attore Mark Wahlberg e il regista Peter Berg, che dopo aver collaborato in Lone Survivor, Deepwater - Inferno sull'Oceano e Boston - Caccia all'Uomo torneranno ad agosto con Mile 22, originale action-movie che promette di dare vita ad un nuovo franchise.

Di recente vi avevamo mostrato il primo trailer del film e confermato che la star di The Walking Dead Lauren Cohan avrebbe preso parte al progetto.

Ora è stato l'attore protagonista a parlare del progetto, spiegando il suo approccio al film durante una recente intervista: "Peter [Berg] ha iniziato a parlarmi di come voleva trattare questo particolare ruolo, che in principio doveva essere molto più piccolo ma che dopo qualche modifica alla sceneggiatura è diventato il vero protagonista della storia. Credo che la volontà di entrambi fosse quella di allontanarsi dalle solite storie che si vedono in questo genere di film, discostarsi un po' dalla realtà e pensare solo a divertirsi. Bisogna sempre fare qualcosa che riguardi i personaggi e che si sviluppi in maniera intelligente, ma poi bisogna comunque essere in grado di divertire e intrattenere. Dopo i film precedenti non volevamo avere a che fare con tragedie reali, con storie di vita vera, e con tutte le cose che arrivano di conseguenza quando basi i tuoi film su eventi storici: i sopravvissuti, le famiglie, le vittime, cose del genere."

Wahlberg ha proseguito: "Il mio personaggio è leggermente ispirato a quello di Tommy Lee Jones ne Il Fuggitivo di Andrew Davis. E' un ragazzo che gioca secondo le sue regole e non risponde propriamente a qualcuno, fa un po' come vuole."

Infine, ha spiegato la possibilità che Mile 22 sia solo il primo capitolo di una trilogia: "Penso che la sfida che il personaggio dovrà affrontare nel film non faccia che prepararlo per qualcosa di più grande. Abbiamo in mente altre due capitoli da raccontare per questa storia e penso che quando la gente vedrà questo film, vorrà saperne di più. Ma vedremo. Come al solito tutto dipende dalla risposta del pubblico."

Mile 22 racconterà la storia di un agente dell CIA dislocato in Indonesia, al quale viene assegnato il compito di trasportare un informatore compromesso dal centro della città a un imbarco aereo che dista ventidue miglia dalla loro attuale zona. Durante il tragitto dovrà affrontare poliziotti corrotti, criminali ed eserciti locali ben equipaggiati, tutti intenzionati ad eliminare l'informatore.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 3 agosto.