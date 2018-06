Mile 22: Lauren Cohan parla del suo personaggio nel nuovo franchise action di Peter Berg

Durante una recente intervista con Collider, la star di The Walking Dead Lauren Cohan ha parlato del personaggio che interpreterà in Mile 22, il nuovo film action diretto da Peter Berg.

"Si chiama Alice Curr ed è un'operativa della CIA. Si unisce a questo gruppo, guidato dal personaggio di Mark Wahlberg, la cui missione è quella di scortare un informatore compromesso che ha una taglia sulla testa ed è braccato dai peggiori criminali della zona. Sarà un'avventura piuttosto selvaggia."

L'attrice ha continuato: "Penso che il mio personaggio abbia un'essenza feroce, ma la tiene nascosta sul luogo di lavoro. E' questo quello che mi ha attirato di lei fin dall'inizio, quello che mi ha conquistato spingendomi ad accettare la parte: la necessità di spegnere le proprie emozioni e provare a compartimentare la sua vita."

L'attrice ha anche parlato del suo rapporto con il regista: "C'è tanta libertà nel modo in cui Peter Berg lavora con noi. Gli avrò detto circa quattordicimila volte che ci ha completamente e assolutamente viziati come attori, perché sui suoi set c'è tantissima energia positiva, c'è tanta libertà creativa, sono luoghi molto vivaci e stimolanti nei quali lavorare. Per alcune scene di questo film, che sono molto serie e intense, l'aria che si respira sul set è incredibilmente spensierata. Quando giriamo ho sempre la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto, che non ci sia nulla di sbagliato. C'è solo lui che comunica con noi per tutto il tempo. È come se fossimo davvero tutti insieme, molto uniti, e a volte non senti quella rigidità che invece si percepisce quando devi tornare indietro e rifare la stessa scena tante volte, tagliare, fermarsi e ricominciare da capo. È un processo creativo davvero perfetto e divertente."

Dopo l'adrenalinico trailer Red-Band e le dichiarazioni di Mark Wahlberg secondo cui il film sarà il primo capitolo di un nuovo franchise-action, Mile 22 si prepara all'uscita nei cinema, prevista per il prossimo 3 agosto negli Stati Uniti.