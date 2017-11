Mile 22: la bellissima Lauren Cohan è nel cast del film con John Malkovich

, già vista in, reciterà in Mile 22 , film action per la regia diPeter Berg al fianco di

Lo script è stato steso da Graham Roland e Lea Carpenter; la storia parla di un super agente segreto e della sua squadra che aiutano a fuggire un uomo in possesso di importanti informazioni top secret.

La pellicola è prodotta da STX Entertainment: Mile 22 è il quarto film a cui lavorano insieme Peter Berg e Mark Wahlberg; le precedenti collaborazioni sono state per Lone Survivor, Deepwater Horizon e Patriots Day.

Lauren Cohan ha vestito i panni di Martha Wayne in Batman v Superman: Dawn of Justice.