Milano riapre i cinema, sold out la mini maratona mattutina al Cinema Beltrade

Grande successo questa mattina al Cinema Beltrade di Milano, che in occasione della riapertura delle sale cinematografiche ha organizzato una mini maratona di film con inizio alle ore 06.00 del mattino e la proiezione di Caro Diario di Nanni Moretti. Tutto è andato per il meglio, nonostante qualche ritardo causato dalla coda all'ingresso.

Un'iniziativa lodevole partita da un cinema che anche in passato si è distinto per la capacità di creare eventi che attirassero spettatori affezionati alla programmazione oculata che contraddistingue la sala milanese.

Stamattina davanti al cinema si sono presentati cinefili di ogni tipo.



Da chi ha dedicato qualche ora alla propria passione prima di andare a lavorare fino a chi addirittura ha deciso di farsi ospitare a Milano da amici per poter raggiungere comodamente il cinema in un orario decisamente insolito.

"Sono qua per festeggiare il ritorno in giallo" ha raccontato Andrea, intervistato dall'ANSA "Ero stanco di vedere film su Netflix".

Monica Naldi, co-responsabile del Cinema Beltrade, racconta:"Sì, è tutto esaurito per la proiezione dell'alba. Abbiamo 70 posti, 90 con i congiunti. Avevamo promesso che avremmo aperto il prima possibile. Da qui la battuta sull'alba perché siamo matti e un po' è matto anche il nostro pubblico. Non ci aspettavamo di dover chiudere di nuovo, per cui è stata molto dura".

