Milano d'estate, i film da vedere nella stagione dei cinema all'aperto

Un'estate cinematografica all'insegna dei grandi film, quella che si prospetta a Milano, che vedrà molte iniziative legate al cinema all'aperto, con alcuni titoli davvero imperdibili. Oggi cerchiamo di fare chiarezza su alcune delle proposte più interessanti del cinema che i cittadini milanesi potranno gustarsi nelle prossime settimane.

Dal Drive-In all'Arianteo, la programmazione è decisamente succulenta. Si parte da Tornare, il film di Cristina Comencini, ambientato nella Napoli degli anni '90, con protagonista Alice (Giovanna Mezzogiorno), una donna che rientra in Italia dopo un periodo di alcuni anni negli Stati Uniti. Il suo ritorno si rivelerà un viaggio nel passato che potrà in realtà rivelarsi un nuovo inizio con una prospettiva per il futuro.



Poi è il turno di Jojo Rabbit, l'acclamato film di Taika Waititi; la storia del piccolo Jojo, che coma amico immaginario ha nientemeno che... Adolf Hitler. Il film è stato vincitore del premio del pubblico al Festival di Toronto e dell'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale.

Ci sono anche titoli originali e piuttosto insoliti in cartellone, come Gamberetti per tutti, comedy francese che circondano una squadra di pallanuoto composta soltanto da omosessuali, allenati da un campione di pallanuoto... omofobo.

Infine un titolo che molti dei nostri lettori e non solo conoscono: Parasite di Bong Joon-ho, trionfatore all'ultima edizione dei premi Oscar, dove si è aggiudicata addirittura il premio quale miglior film dell'anno.

