Milan Kundera, morto l'autore di L'insostenibile leggerezza dell'essere

Lo scrittore Milan Kundera, uno degli autori cechi più apprezzati e noti del Novecento, è scomparso a Parigi all'età di 94 anni, come annunciato dalla tv ceca Česká televize. Da decenni si era trasferito in Francia a causa di dissidi con il Partito Comunista negli anni '70 dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia.

Nato a Brno, oggi Repubblica Ceca ma all'epoca Cecoslovacchia, Kundera studiò a Praga e si dilettò inizialmente con la musica e in particolare il pianoforte. In età adolescenziale inizierà a pubblicare le prime poesie, supportato dal cugino Ludvík.



Passò in seguito alla frequentazione della scuola di cinema, e iniziò la sua militanza nel Partito Comunista, dal quale venne espulso due volte, l'ultima nel 1970. A metà del decennio emigrò in Francia, e insegnò in varie università prima di pubblicare Il libro del riso e dell'oblio, che gli costò la cittadinanza cecoslovacca. Nel 1981 divenne a tutti gli effetti un cittadino francese.



Coltiverà nel corso della sua vita un rapporto conflittuale con la sua terra d'origine, anche negli ambienti contrari al comunismo. Kundera non concederà più la traduzione delle sue opere per il territorio cecoslovacco. Scrisse dieci romanzi, sei in ceco e quattro in francese. La sua opera più conosciuta è L'insostenibile leggerezza dell'essere, storico successo in Italia per la casa editrice Adelphi. La storia di quattro personaggi, due uomini e due donne nella Praga di fine anni '60. Il titolo del libro ha influenzato anche titoli di film e opere nel corso degli anni, al quale sembra ispirarsi il film portoghese A Vida Invisivel.



Riservato e poco avvezzo alle interviste, Kundera tornava sporadicamente in Repubblica Ceca ma si era ormai stabilito a Parigi, anche se la cittadinanza gli venne restituita. Il suo ultimo romanzo, La festa dell'insignificanza, uscì nel 2013. Attivo anche in teatro, Kundera si consoliderà negli anni come uno degli autori più conosciuti al mondo.



Nel 1988 Philip Kaufman diresse un adattamento cinematografico de L'insostenibile leggerezza dell'essere, con Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche e Lena Olin.