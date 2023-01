Mila Kunis scambiata per Megan Fox: l'attrice divertita risponde ai fan

Molti attori si somigliano tra di loro e se in passato Samuel L. Jackson è stato scambiato per Laurence Fishburne, pochi giorni fa Milan Kunis è stata confusa per Megan Fox ma, la cosa sembra non aver assolutamente infastidito la star di Ted che rivolgendosi ai fan ha mostrato tutta la sua ammirazione per la collega.

Come potete vedere voi stessi dal video riportato in calce alla notizia, l'attrice è stata fermata fuori gli studios di registrazione del celebre show di Jimmy Kimmel da uno stuolo di ammiratori. Tra questi ve ne era uno con un poster proprio dell'interprete di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers che gridava: "Quella è Megan Fox!".

La moglie di Ashton Kutcher che nei mesi scorsi si è spesa in favore dell'Ucraina, senza scomporsi minimamente e senza mostrarsi in alcun modo irritata dalla confusione di questo incauto fan ha detto: "La amo. Adoro il fatto che tu abbia pensato fossi lei". Proprio per la sua grande gentilezza e la sua genuina ammirazione per la collega, la clip in questione è diventata ben presto virale ed è stata anche ricondivisa da molteplici testate giornaliste e altre svariate star dello showbiz che hanno voluto proprio rendere omaggio alla cordialità della Kunis. Merce rara questa nel caotico mondo di Hollywood?