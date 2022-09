Mila Kunis è La ragazza più fortunata del mondo nel trailer del nuovo thriller Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale de La ragazza più fortunata del mondo, nuovo thriller ad alta tensione del colosso dello streaming e adattamento dell'omonimo romanzo di Jessica Knoll, bestseller del New York Times pubblicato nel 2015. Protagonista del film, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 7 ottobre, è Mila Kunis.

In questa storia tratta da un bestseller, Ani FaNelli (Mila Kunis) è una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita. Sceneggiatura di Jessica Knoll.

Diretto da Mike Barker con una sceneggiatura scritta dalla stessa Knoll, il film prende spunto dall'esperienza reale dell'autrice da adolescente, quando subì delle molestie sessuali nel prestigioso liceo che frequentava. "Ero così condizionata a non parlarne che non mi è nemmeno venuto in mente di essere sincera", ha dichiarato l'autrice al New York Times nel 2016. "Voglio far sentire alle persone che possono parlarne come se non dovessero vergognarsene".

"In questo personaggio c'è molto della mia storia e della mia esperienza", ha dichiarato Knoll in un comunicato diffuso da Netflix. "Per me era davvero importante che fossi io a raccontarla".

Barker ha aggiunto: "Il mio compito era quello di aiutare [Jessica] a raccontare la sua storia con un mezzo diverso. Si tratta di una donna che deve affrontare il trauma che ha nascosto per tanto tempo per poter andare avanti".

Oltre alla protagonista Mila Kunis, nel resto del cast troviamo Finn Wittrock, Chiara Aurelia, Scoot McNairy, Thomas Barbusca, Justine Lupe e Dalmar Abuzeid. Mila Kunis sarà nel cast di That '90s Show, serie sequel di That '70s Show, serie che lanciò l'attrice a Hollywood.