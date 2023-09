Mila Kunis fu minacciata per posare nuda: 'Mi sentii trattata come un oggetto'

Dietro ai riflettori di Hollywood le storie che vengono raccontate non sono delle più felici, soprattutto quando riguardano l'inizio della carriera di giovani attrici. Mila Kunis ha raccontato una spiacevole esperienza dei suoi inizi quando fu costretta da un produttore a posare seminuda.

Dopo le parole di Zoe Saldana riguardo i pay gap di Hollywood, non si può far altro che andare più a fondo in quella che è una delle problematiche più gravi del mondo del cinema: il sessismo. In una recente confessione su A Plus, la Kunis avrebbe parlato di uno dei momenti più spiacevoli della sua carriera. In seguito ad un incontro con un produttore, l'attrice ha raccontato di essersi sentita "violata" ed "oggettivata". Non è raro che le attrici ammettano di sentirsi in questo modo ma, il racconto della Kunis, da una inquietante svolta al tutto.

L'attrice ha raccontato di esser stata costretta da un produttore cinematografico a posare seminuda per una rivista. Dopo il rifiuto della Kunis, l'uomo minacciò la sua carriera. "Ero furiosa, mi sentivo oggettivata e, per la prima volta nella mia carriera, ho detto 'no', e indovina un pò? Il mondo non è finito. Il film ha fruttato un sacco di soldi (...) Ciò che questo produttore potrebbe non realizzare mai è che ha espresso ad alta voce la paura che ogni donna prova quando si confronta con pregiudizi di genere sul posto di lavoro" ha concluso.

Nel frattempo, Mila Kunis e il marito sarebbero nella bufera per una accusa di molestie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!