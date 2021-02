Mila Kunis è La ragazza più fortunata del mondo nel nuovo film targato Netflix

Mila Kunis ha diradato da qualche anno le sue apparizioni sul grande schermo ma Netflix ora l'ha scovata per un nuovo progetto, adattamento del romanzo di Jessica Knoll, La ragazza più fortunata del mondo (Luckiest Girl Alive). La conferma arriva da Variety. Il romanzo di Knoll divenne un best-seller del New York Times dall'uscita nel 2015.

La ragazza più fortunata del mondo racconta la storia di Ani Fanelli (Mila Kunis), che dall'esterno sembra avere tutto: lavora in una rivista glamour, ha un fidanzato perfetto e un favoloso appartamento a New York. Tuttavia, come avviene nella maggior parte dei romanzi gialli, Ani è sopravvissuta ad una serie di tragedie inespresse nel suo passato che, per superare, si è effettivamente trasformata in una persona completamente diversa.

Soltanto un evento improvviso la metterà di fronte al suo passato, che Ani sarà costretta ad affrontare.



Quando il regista di un documentario su un crimine la invita a raccontare il suo lato della storia relativo ad un incidente sconvolgente avvenuto quando era una ragazzina, Ani si dovrà difendere da un'oscura verità che minaccia di distruggere la sua esistenza.

Mila Kunis è coinvolta nel progetto anche in qualità di produttrice esecutiva, grazie alla collaborazione con Made Up Stories e Orchard Farm Productions.



