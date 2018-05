Mila Kunis e Kate McKinnon nel folle trailer de Il tuo ex non muore mai

LionsGate ha pubblicato il trailer ufficiale della commedia Il tuo ex non muore mai (The Spy Who Dumped Me), oltre al nuovo poster con Mila Kunis e Kate McKinnon nelle vesti di due spie internazionali nell'action comedy al femminile diretta da Susanna Fogel e che arriverà nelle sale italiane il 1° agosto grazie a 01 Distribution.

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon) sono due migliori amiche trentenni di Los Angeles che vengono improvvisamente coinvolte in una cospirazione internazionale quando l'ex-fidanzato di Audrey si presenta al loro appartamento con una squadra di assassini sulle sue tracce. Sorprendendo anche sé stesse, le due amiche entrano in azione e fuggono per l'Europa dai killer e da un agente britannico sospettoso ma affascinante, mentre escogitano un piano per salvare il mondo.

Il titolo originale di Il tuo ex non muore mai, The Spy Who Dumped Me, si riferisce a The Spy Who Loved Me, decimo film della saga di James Bond, con Roger Moore, Curd Jürgens e Barbara Bach. Titolo che deriva dal decimo romanzo di Ian Fleming.

Fra i protagonisti della comedy di Susanna Fogel, anche Justin Theroux, Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno.

Mila Kunis nel 2017 è tornata sul grande schermo con Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, per la regia di Jon Lucas e Scott Moore. La star comica del Saturday Night Live, Kate McKinnon è comparsa recentemente nel film L'unica, distribuito su Netflix, con protagonisti Gugu Mbatha-Raw, Michiel Huisman e Christopher Walken.