Mila Kunis e Kate McKinnon nei character poster di The Spy Who Dumped Me

Sono stati pubblicati due nuovi character poster dell'action comedy targata Lionsgate, dal titolo, con protagoniste. Il film è diretto da, che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 3 agosto.

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon) sono due migliori amiche trentenni che vivono a Los Angeles e vengono improvvisamente coinvolte in una cospirazione internazionale quando l'ex-fidanzato di Audrey si presenta al loro appartamento inseguito da un gruppi di letali killer che lo stanno inseguendo. Sorprendendo anche loro stesse, le due amiche entrano in azione, scappando in tutta Europa e dovendo fare i conti con i killer e un agente segreto britannico, affascinante ma sospettoso. Nel frattempo dovranno salvare il mondo.

Il titolo, The Spy Who Dumped Me, è un riferimento a The Spy Who Loved Me, decimo film del franchise di James Bond, con Roger Moore e Barbara Bach. il titolo di quel film deriva dal romanzo di Ian Fleming, decimo libro della serie, con una trama un po' diversa.

Protagonisti della commedia insieme a Mila Kunis e Kate McKinnon anche la star di Outlander Sam Heughan, Justin Theroux, Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno.

Mila Kunis ha partecipato recentemente a Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive di Jon Lucas e Scott Moore, sequel di Bad Moms - Mamme molto cattive (2016), con Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate e Jada Pinkett Smith.

Comica del Saturday Night Live, Kate McKinnon nell'ultimo anno ha recentemente recitato in Crazy Night - Festa col morto di Lucia Aniello e L'unica di Stephanie Laing. Ha doppiato il personaggio di Lupe nel film d'animazione Il Toro Ferdinando, per la regia di Carlos Saldanha.