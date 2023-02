Mila Kunis 'attacca' Ashton Kutcher e Reese Witherspoon: 'Imbarazzanti sul red carpet'

Nelle commedie romantiche la chimica tra i protagonisti è conditio sine qua non per la riuscita del film: Ashton Kutcher e Reese Witherspoon, attualmente impegnati a promuovere il nuovo film di Netflix Da Me o da Te, sembrano non avere alcun problema da questo punto di vista, almeno stando a quanto visto sul red carpet.

Kutcher, che si è recentemente scusato con Harry Styles per non averlo riconosciuto, è in effetti apparso perfettamente a suo agio con la sua co-star durante la presentazione della commedia in arrivo a San Valentino: un'intesa che non è passata inosservata neanche agli occhi di Mila Kunis, che non ha perso l'occasione di provocare un po' il marito.

"Ci ha addirittura mandato una mail ieri sera, ha scritto: 'Ragazzi, eravate davvero imbarazzanti sul red carpet insieme'. È bello, perché quando conosci un'amica da tutto questo tempo è divertente arrivare a conoscere le persone importanti per lei, io le voglio bene da così tanto tempo" ha raccontato Reese Witherspoon.

La star de La Rivincita delle Bionde, dunque, ha messo immediatamente in chiaro la dimensione scherzosa della cosa, e con il rapporto che lega le due attrici non potrebbe essere altrimenti! Basteranno queste parole ad aggirare la voglia di gossip dei fan? Staremo a vedere!