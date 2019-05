Mila Kunis e Allison Janney nel nuovo comedy drama del regista di The Help

Il nuovo film di Tate Taylor, Breaking news in Yuba County, avrà un cast stellare. Sono state infatti annunciate attrici del calibro di Mila Kunis, Awkwafina, il premio Oscar Allison Janney e Samira Wiley. Fanno parte del cast anche Bridget Everett e Keong Sim.

Come il film forse più noto di Tate Taylor, The Help, anche Breaking news in Yuba County avrà quindi un cast all’insegna del girl power. Sono in trattative per un ruolo nel film anche Juliette Lewis ed Ellen Barkin.

Le riprese scatteranno il prossimo mese in Mississippi. Inizialmente anche Laura Dern avrebbe dovuto prender parte al progetto, ma ha rinunciato a causa di altri impegni. Nel film Allison Janney (Oscar come migliore attrice non protagonista per Tonya) interpreta una modesta scrittrice che sorprende il marito a letto con un'altra donna, cosa che porta l’uomo a morire di infarto. Decide di nascondere il cadavere e approfitta dell’improvvisa celebrità dovuta alla storia del marito scomparso. Continuare a nascondere la verità, però, diventa sempre più difficile, specialmente quando entrano in scena la sorellastra (Mila Kunis che sarà nel nuovo film di Rodrigo Garcia), giornalista locale alla disperata ricerca di una storia, e un determinato detective della polizia locale (Hall).

La sceneggiatura del film è di Amanda Idoko. Tra i produttori figurano la Wyolah Films di Tate Taylor, Nine Stories di Jake Gillenhaal e la Black List di Franklin Leonard.

