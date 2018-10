Mike WiLL Made-It produrrà la colonna sonora di Creed II

Variety conferma che sarà il produttore e scrittore Mike WiLL Made-It ad occuparsi della produzione della colonna sonora di Creed II, il nuovo film della saga che vedrà impegnati, nuovamente, Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

Il compositore Lugwig Göransson e i supervisori musicali Fam Rothstein e Jen Malone lavoreranno insieme allo score della pellicola insieme a Mike WiLL Made-It. "Mi sono avvicinato alla musica prima guardando Creed II poi creando una playlist di brani con cui le persone avrebbero potuto lavorare, rilassarsi o superare qualsiasi lotta che corrispondessero a specifiche scene della pellicola. E' importante mostrare alle nuove generazioni che le colonne sonore possono essere eccitanti quanto gli album tradizionali se curate dalla giusta persona. Dopo che le persone avranno sentito la musica, voglio che dicano che le colonne sonore sono tornate" ha commentato il produttore.

Questa la sinossi ufficiale del film: "La vita è diventata una questione di bilanciamento, per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si troverà a dover affrontare la sfida della vita: combattere un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare l'attesa per l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco in tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno la loro eredità condivisa, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire ciò che ti ha reso un campione in primo luogo ricordando che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia."

Creed II arriverà a fine novembre.