Mike Moh sarà nel cast di Once Upon a time in Hollywood... in un ruolo particolarissimo

Il cast del nuovo - attesissimo - film diretto da Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, cresce sempre di più in maniera esponenziale e The Wrap oggi afferma l'arrivo, a bordo del progetto, dell'attore Mike Moh.

Mike Moh, conosciuto per la sua partecipazione alla famosa webseries su Street Fighter ma anche per il superflop Inhumans, è stato scelto per dare il volto al personaggio di Bruce Lee; Tarantino è conosciuto per essere un grandissimo fan di Lee (ricordate l'abbigliamento di Uma Thurman in Kill Bill?) ed è sensato che il filmaker lo abbia aggiunto in questo suo nuovo lavoro. La volontà, da parte di Tarantino, di includere anche la figura di Lee all'interno del film era ben nota, ma solo oggi sappiamo che avrà il volto di Moh, casting tenuto top-secret per un mese.

Once upon a time in Hollywood è incentrato su un attore, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) nella Los Angeles del 1969. Dalton è famoso per una serie di successo di stile western ed ora tenta di rientrare nel business del cinema; il suo collega e controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) ha lo stesso obiettivo. Il film è descritto come una sorta di "Pulp Fiction" ambientata nell'estate del 1969 in cui sullo sfondo avvengono gli omicidi di Sharon Tate (Margot Robbie) ed altre persone da parte di Charles Manson e la sua setta di adepti.