Mike Mitchell, regista di The Lego Movie 2, vorrebbe unire Marvel Cinematic Universe e DC

Nel corso di una recente intervista esclusiva con i colleghi di Comic Book Movie Mike Mitchell, regista di The Lego Movie 2, ha dichiarato di essere interessato ad entrare nel Marvel Cinematic Universe e dirigere un film prodotto dai Marvel Studios di Kevin Feige.

Mitchell anche specificato di amare i supereroi in generale, e che per lui sarebbe un onore anche dirigere Plastic Man, annunciato progetto Warner Bros. in lavorazione per l'etichetta Worlds of DC.

Il suo sogno, addirittura, è quello di vedere Marvel e DC lavorare allo stesso progetto.

"Oh sì, adoro i supereroi" ha dichiarato il regista. "Ho fatto un film di supereroi anni fa, Sky High, e sono un tale fan. Sarebbe bello vedere un personaggio della DC e della Marvel nello stesso film ... sarebbe fantastico. Immaginate tutti quei personaggi in un unico film! Sono sicuro che succederà a un certo punto, e lavorare su qualcosa del genere sarebbe un sogno. Sarebbe fantastico!"

Mitchell ha aggiunto:

"Un altro supereroe che mi piace è Plastic Man. Hanno bisogno di fare un film su quel tipo, un giorno. Non so nemmeno se sia DC o Marvel!"

