Mike, Marcus e tante sparatorie nella prima clip italiana di Bad Boys For Life

Sony Pictures ha appena pubblicato la prima clip di Bad Boys For Life, terzo capitolo della celebre saga action creata da Michael Bay e con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Bad Boys For Life è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e vede il ritorno dei "cattivi ragazzi" Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per una nuova avventura: il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, però, Mike gli proporrà un'ultima impresa epica, e questa volta i due bad boys dovranno lavorare per un boss romeno che ha perso il fratello in un omicidio irrisolto. Mike e Marcus avranno il compito di vendicare la morte dell'uomo in cambio di un importante bonus elargito dal boss stesso.

Nel cast, oltre alle due star protagoniste, anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson, Bianca Bethune e Joe Pantoliano, che torna nella parte del capitano Howard.

Il film, accolto molto positivamente dalla critica USA, arriverà nelle sale italiane dal prossimo 20 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai dettagli del cameo di Michael Bay.