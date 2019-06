Mike Flanagan svela: 'Le scene di Shining in Doctor Sleep sono nostre'

Girare Doctor Sleep dev'essere stato un compito ingrato: al regista Mike Flanagan è infatti toccato l'onere di adattare il libro di Stephen King riuscendo a rispettare, al tempo stesso, la trasposizione kubrickiana di Shining, che dall'omonima opera dello scrittore si distingueva non poco.

Come fare a non scontentare nessuno, allora? Flanagan ammette che non è stata la più facile delle imprese, soprattutto considerando che le scene flashback non sono state prese di peso dal film di Kubrick ma ricreate appositamente, salvo quella della cascata di sangue: "Siamo noi, tutto il resto siamo noi. Ora non voglio anticipare altro oltre a ciò che avete potuto vedere, ma siamo stati capaci di riprendere lo stile di Kubrick. Ma posso dire che tutto ciò che abbiamo deciso di usare l'abbiamo fatto con l'intenzione di essere rispettosi e mostrare la nostra reverenza, sicuri di riuscire a farlo bene al punto che neanche il cinefilo più irascibile possa notare la differenza tra i frame presi da Kubrick e i nostri" ha dichiarato il regista.

Flanagan continua poi parlando di quanto il film di Kubrick sia stato una vera lezione per lui e l'intera crew: "Abbiamo imparato un sacco dalla lezione di Kubrick su come fare un thriller, un thriller sovrannaturale, in un modo che sia più incentrato sulla tensione e l'atmosfera soffocante che sulla paura come la intendiamo oggi, sugli jumpscare".

Il trailer di Doctor Sleep è stato rilasciato anche in italiano: lo stesso Stephen King sembra essere entusiasta del risultato.