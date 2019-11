Mike Flanagan e Stephen King stanno già parlando di un nuovo adattamento

Durante una recente intervista promozionale per Doctor Sleep, l'acclamato regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha rivelato di aver già intavolato i discorsi per il suo prossimo adattamento, e lo ha fatto con nientemeno che Stephen King in persona.

Nelle parole di Flanagan:

"Stephen King ed io stiamo parlando attivamente di ciò che sarà il prossimo film, e abbiamo una grande idea. Purtroppo per il momento non posso ancora parlarne nello specifico, ma sono certo che si tratti di un'idea davvero bella, e mi aspetto di avere di nuovo l'opportunità di interagire con i personaggi che ha creato nei suoi libri."

Dopo Il Gioco di Gerald per Netflix e il recente Doctor Sleep per Warner Bros., Flanagan è attualmente a quota due adattamenti della narrativa kinghiana, lo stesso numero raggiunto da Rob Reiner (Stand By Me, Misery) e George A. Romero (Creepshow, The Dark Half), con Andy Muschietti che, sebbene abbia diviso It in due film, è ancora a quota uno. Ad attendere tutti sulla vetta di questa speciale classifica c'è Frank Darabont col suo "record" di tre adattamenti (The Shawshank Redemption, Il Miglio Verde e The Mist).

Mike Flanagan, a quanto pare, ha tutte le intenzioni di pareggiare quella cifra e, chissà, magari anche superarla in futuro. Secondo voi quale romanzo del Re proverà ad adattare prossimamente? Discutiamone nei commenti.

Il regista, lo ricordiamo, realizzerà per Netflix The Hauting of Bly Manor, la seconda stagione della serie horror antologica iniziata con l'osannata The Hauting of Hill House.

