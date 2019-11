Mike Flanagan spiega perché il finale di Doctor Sleep è diverso dal libro

Se avete visto Doctor Sleep e letto il libro di Stephen King avrete sicuramente notato che i due finali sono differenti. Mike Flanagan ha spiegato il perché di questa particolare scelta e sembrerebbe dettata più dall'affetto che il regista nutre per il personaggio di Ewan McGregor, che dal progetto della Warner di un sequel per Doctor Sleep.

Spoiler alert: se non volete rovinarvi il finale di Doctor Sleep, passate al prossimo articolo!

Nel finale cartaceo Dan Torrance sarebbe dovuto morire nel crollo dell'Overlook e il suo spirito avrebbe infestato le rovine dell'hotel, ma Flanagan aveva ben altri piani in servo per entrambi: non solo l'albergo non è stato distrutto, ma Dan non ha perso la vita.

"Sapevo che sarebbe stata una mossa azzardata chiedere di girare un adattamento di Doctor Sleep. Volevo essere fedele al romanzo, ma per prima cosa volevo tornare all'Overlook. Sono stato a mio agio nel cambiare il finale perché in questo modo avrei potevo ricollegarmi a The Shining: in un certo senso stavo girando il finale che Kubrick non ha mai girato. Ho pensato che a Stephen King questa modifica sarebbe piaciuta e che anche i fan avrebbero potuto apprezzarla."

E infatti dopo un dubbio iniziale lo stesso King è stato favorevole all'idea: "Quando gli ho piegato cosa volevo fare e come l'avrei realizzato mi ha dato la sua benedizione: non avrei continuato senza di essa.", conclude Flanagan.

Nonostante il flop ai box office di Doctor Sleep, Kubrick continua a sostenere l'intero progetto, invitando ad "andare oltre gli incassi deludenti". A voi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti!