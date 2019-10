Mike Flanagan rivela: 'Mi sono incontrato con DC Films e ho pianto per Avengers: Endgame'

Parlando con CinePop in occasione dell'uscita del suo ultimo film Doctor Sleep, che arriverà in Italia il prossimo 31 ottobre, l'acclamato regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e professionale.

Flanagan ha confermato di aver incontrato la Warner Bros. per dirigere un progetto DC Films ancora senza titolo:

“In realtà Doctor Sleep è nato proprio per questo. Stavo prendendo un incontro con la Warner Bros. per parlare dell'Universo DC e proprio durante quell'incontro John Burke e io iniziammo a parlare di Stephen King, perché all'epoca io avevo appena finito Il Gioco di Gerald per Netflix e a lui era piaciuto molto. Ed è così che è iniziato, perché adoro i film di supereroi e speravo di parlare di una futura regia per un film DC."

Chissà se, qualora Doctor Sleep dovesse rivelarsi un successo, Flanagan non torni negli uffici Warner Bros. per proseguire i discorsi in ambito cinecomics.

A margine, vi segnaliamo che il regista ha anche affrontato la questione Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, che recentemente, come saprete, hanno parlato aspramente nei confronti dei film di supereroi, nello specifico quelli Marvel Studios. Flanagan si è detto in disaccordo con i due maestri della New Hollywood, ammettendo di aver pianto durante la visione di Avengers: Endgame.

Secondo lui "i film sono i nostri sogni" (frase usata per citare delle parole di Scorsese) e che nessuno può decidere quale sogno è migliore di un altro. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

