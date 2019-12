Mike Flanagan apre ad un sequel di Doctor Sleep con protagonista Abra

Doctor Sleep non è andato molto bene in termini di incassi ma Mike Flanagan ha già un'idea per un potenziale sequel. Parlando con Den of Geek, infatti, il regista ha rivelato di aver proposto a Stephen King di proseguire la storia di Abra Stone.

"Assolutamente. Mi piacerebbe molto" ha detto Flanagan su un possibile sequel di Doctor Sleep incentrato sulla giovane interpretata da Kuliegh Curran. "Quando ho incontrato Stephen King gli ho chiesto c'è altro? Hai qualcosa in mente per Abra Stone? Perché mio dio, è davvero fantastica. E lui l'ha lasciata in sospeso. Ha detto di non averci pensato molto prima, ma sono domande come queste ad averlo spinto a scrivere Doctor Sleep. È così che ha iniziato a pensare a Dan."

Flanagan e King hanno già in mente un altro adattamento tratto dalle opere del Maestro dell'Horror, anche se dopo le prestazioni di Doctor Sleep al box office difficilmente si tratterà di un altro film ambientato nell'universo di Shining. Un nuovo progetto firmerebbe la terza collaborazione tra i due dopo Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep.

Nel frattempo Flanagan continua a lavorare anche su The Haunting of Bly Manor, nuova stagione della serie horror antologica targata Netflix e inaugurata con Hill House. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Doctor Sleep.