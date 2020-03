Mikaela Spielberg: 'I miei genitori si aspettavano che mi dessi al porno'

La decisione di Mikaela Spielberg, figlia del celebre regista Steven, di tentare di sfondare nel mondo del porno aveva colto di sorpresa in molti alcune settimane fa. Più di una voce era circolata sul fatto che i genitori della ragazza non approvassero la sua scelta, cosa ora smentita da Mikaela stessa.

La figlia 24enne del regista di Schindler's List e Jurassic Park ha infatti voluto precisare che nessuno dei suoi genitori si sia opposto alla sua decisione che, anzi, a suo dire sarebbe stata tutt'altro che inaspettata: "I miei genitori, contrariamente a quanto molta gente ha scritto, sono tutt'altro che imbarazzati, in un certo senso si aspettavano che scegliessi questo tipo di carriera… Una forma d'arte un po' fuori dagli schemi… Un'arte taboo, perché sanno che sono sempre stata un po' nevrotica" ha spiegato Mikaela Spielberg nel corso di un'intervista rilasciata al The Sun.

"Con ciò non voglio dire che tutte le attrici siano nevrotiche... Ma il tipo di performer che sono io. Loro hanno sempre saputo che qualunque cosa avessi voluto fare nella vita l'avrei fatta, che a loro piacesse o no" ha concluso Mikaela, ribadendo la sua forte volontà di darsi alla carriera nel cinema porno. Che sia rassegnazione o appoggio sincero, dunque, su una cosa sembra non esserci dubbio: i coniugi Spielberg hanno lasciato a loro figlia la più totale libertà di scelta.