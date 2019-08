Mika Flanagan garantisce che The Hauting of Bly Manor sarà più spaventoso di Hill House

Per altre informazioni vi ricordiamo che le riprese di Bly Manor inizieranno a settembre ; inoltre vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer di Doctor Sleep , nuovo film di Mike Flanagan che sarà contemporaneamente un sequel dello Shining cinematografico di Stanley Kubrick e dello Shining letterario di Stephen King.

Il classico di Henry James al quale s'ispira questa nuova stagione dello show ideato e diretto da Mike Flanagan racconta la storia di una governante che si prende cura di due bambini in una magione lugubre e inquietante , ovviamente infestata dai fantasmi. Quali sono le vostre aspettative per i nuovi episodi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

"Per i lettori di Henry James la seconda stagione potrebbe risultare un po' straniante, mentre coloro che non conoscono i suoi lavori troveranno i prossimi episodi molto spaventosi" ha dichiarato Flanagan. "Credo proprio che la Bly Manor sarà ancora più spaventosa di Hill House."

In aggiunta, però, ha spiegato che i fan di Henry James , autore del romanzo Il Giro di Vite, dal quale i nuovi episodi saranno tratti, potrebbero rimanere delusi:

Nel corso di una recente intervista con Birth.Movies.Death, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha garantito che The Hauting of Bly Manor , seconda stagione della serie horror antologica di Netflix , sarà addirittura più spaventosa di Hill House .

