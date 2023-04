Migration, pubblicato il primo trailer ufficiale del film Illumination

Il canale YouTube ufficiale della casa di produzione Illumination Entertainment ha appena pubblicato il primo trailer di Migration, una nuova storia prodotta dai creatori di Cattivissimo me, Pets, Il Grinch, Sing e il recente Super Mario Bros. - Il film.

Come suggerisce il titolo stesso della pellicola, la storia sarà incentrata intorno a un gruppo di anatre parlanti che tentano di effettuare una lunga, sofferta migrazione – e non mancheranno gli ostacoli metereologici, come mostra la clip, né tanto meno quelli prettamente animaleschi; il tutto con meravigliose ambientazioni naturali a fare da sfondo. "Vola in una nuova avventura questo Natale" figura nella descrizione del video. "#Migration di Illumination arriva solo al cinema il 22 dicembre". Per approfondire l'argomento, ecco date di uscita dei nuovi film Illumination.

Il film è diretto da Benjamin Renner (Ernest & Celestine, The Big Bad Fox and Other Tales...) e scritto da Mike White, del quale ricordiamo Chuck & Buck, Emoji - Il film, Brad's Status e Cattivissimo me 4 (in arrivo uscita nel 2024), ma anche prodotti televisivi come School of Rock e la serie antologica The White Lotus. Prodotti di tutto rispetto, e non sorprende che Renner abbia ricevuto una nomination agli Academy Awards 2024 come miglior film di animazione (Ernest & Celestine).

La celebre casa di produzione viene ricordata soprattutto per pellicole rivolte a un pubblico ben definito, tuttavia, in una recente dichiarazione da parte dello staff, appare evidente la volontà di non ridursi a un'etichetta: dopo il successo di Minions 2, infatti, Illumination vorrebbe produrre film "non soltanto per le famiglie".