Migration, online il trailer del primo film Illumination dopo il successo di Super Mario

Illumination Entertainment ha pubblicato online il nuovo trailer di Migration, film d'animazione diretto da Benjamin Renner e scritto dall'autore di The White Lotus, Mike White, che sta vivendo un periodo particolarmente florido della propria carriera dopo aver trascorso parecchi anni anche nel cinema indipendente.

L'ultima sceneggiatura di White è proprio Migration, scritta per Illumination - che ha dovuto smorzare gli entusiasmi su The Legend of Zelda - lo studio che si è occupato dei film sui Minions e ha riscontrato un grande successo con Super Mario Bros.

Migration sarà nelle sale dal prossimo 22 dicembre e nella sinossi si racconta delle difficoltà della famiglia di papere Mallard. Il trailer mostra alcune sequenze con la famiglia Mallard che inizia un viaggio che la porterà lontana dal proprio stagno.



Dopo che un'altra famiglia è migrata nel loro habitat, mamma Pam convince papà Mack ad intraprendere un viaggio nella Giamaica tropicale. Mentre i germani reali si dirigono a sud per l'inverno, i loro piani avranno un brutto epilogo. L'esperienza li ispirerà ad espandere i propri orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici e a realizzare più di quanto abbiano mai immaginato fosse possibile.

Nel cast vocale sono presenti star del calibro di Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina, Keegan-Michael Key, David Mitchell, Carol Kane e Danny DeVito.



Non perdetevi il primo trailer di Migration, in attesa di ulteriori novità sul film.