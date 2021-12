Quali sono le migliori sceneggiature del 21esimo secolo? In testa c'è Get Out

Se vi chiedessero di stilare una classifica delle migliori sceneggiature degli ultimi vent'anni quali scegliereste? E soprattutto, quali titoli mettereste nei primi tre posti? Writers Guild of America (WGA) ha deciso di mettere nero su bianco le migliori sceneggiature del ventunesimo secolo, e non mancano le sorprese.

Al primo posto compare uno dei più grandi successi inaspettati degli ultimi anni, Scappa - Get Out, esordio alla regia di uno dei più apprezzati autori e comici americani, Jordan Peele. E forse anche per questo motivo, Scappa - Get Out prese alla sprovvista sia critica che pubblicò che apprezzò con grande trasporto l'opera. E proprio il film di Peele è stato scelto per la vetta della classifica.



Al secondo posto troviamo Eternal Sunshine of the Spotless Mind - riscoprite la recensione di Se mi lasci ti cancello, titolo italiano dell'opera - capolavoro firmato dal duo Michel Gondry alla regia e Charlie Kaufman alla scrittura. E proprio la scrittura di Kaufman consente al film di finire direttamente sul podio di questa speciale classifica stilata da WGA.



Sul gradino più basso troviamo invece uno dei film manifesto dell'ultimo decennio, The Social Network, diretto da David Fincher, che racconta la nascita e l'ascesa di Facebook e del suo fondatore, Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg.

Ecco il resto della classifica, con un paio di sorprese:



4 - Parasite

5 - Non è un paese per vecchi

6 - Moonlight

7 - Il petroliere

8 - Bastardi senza gloria

9 - Quasi famosi

10 - Memento

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Scappa - Get Out.