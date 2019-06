Le migliori novità su Netflix in arrivo a giugno 2019, tra cinema e serie tv

Torna il consueto appuntamento video con il recap delle serie tv e dei film più interessanti che ogni mese approdano in streaming su Netflix. Oggi vi raccontiamo quali sono i nuovi arrivi nel mese di giugno, concentrando i tre titoli per il cinema e per la tv, i prodotti più interessanti pronti a regalare emozioni agli abbonati di Netflix.

Il 7 giugno arriva il film I am Mother, che racconta la storia di una ragazza adolescente cresciuta sottoterra da un robot dalle sembianze femminili chiamato Mother, programmato per ripopolare la Terra in seguito ad un'estinzione di massa. L'inaspettato arrivo della ragazza minaccia il suo scopo. Nel cast il premio Oscar Hilary Swank.

In Murder Mystery, disponibile dal 14 giugno, un ufficiale della polizia di New York regala alla moglie il viaggio in Europa tanto promesso. Sull'aereo tuttavia la coppia s'imbatte in un individuo ambiguo e misterioso che li invita ad una riunione di famiglia sullo yacht di un anziano miliardario. Protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. Il 19 giugno è il momento di Beats, storia di un prodigio della musica che soffre di agorafobia che incontra un manager problematico; la strana coppia dovrà lottare per liberarsi dai demoni del passato.



Il 5 giugno torna Black Mirror, dopo lo speciale interattivo Bandersnatch, con tre nuovi episodi. Amore, sesso, lavoro e vita dopo la morte sono al centro di questi nuovi capitoli della serie di Charlie Brooker. Nel cast Miley Cyrus.

La terza stagione di Jessica Jones chiuderà i battenti con gli ultimi tredici episodi, sceneggiati dalla showrunner Melissa Rosenberg.

Il 21 giugno sarà disponibile la seconda stagione di Dark, prima produzione di Netflix in lingua tedesca, tra mystery e saga generazionale.