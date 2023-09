Quali sono i migliori incassi della storia del cinema? La classifica aggiornata con Barbie

Quali sono i migliori incassi della storia del cinema? Diamo un'occhiata alla classifica del box office globale aggiornata ai record stabiliti da Barbie, il nuovo film Warner Bros prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Come saprete gli incassi di Barbie sono stati stratosferici e il film è diventato il miglior successo del 2023 avendo superato il precedente primato stabilito ad aprile scorso da Super Mario Bros, ma come si misurano nella prospettiva dell'intera storia del cinema? Ebbene, in questi giorni Barbie è entrato nella top15 dei migliori incassi all-time, posizionandosi appunto alla posizione numero 15 e scalzando proprio Super Mario Bros, che in precedenza aveva soffiato il posto a Black Panther.

Ecco la classifica aggiornata:

Avatar - 2,9 miliardi Avengers: Endgame - 2,7 miliardi Avatar: La via dell'acqua - 2,3 miliardi Titanic - 2,2 miliardi Star Wars: Il risveglio della forza - 2,07 miliardi Avengers: Infinity War - 2,05 miliardi Spider-Man: No Way Home - 1,9 miliardi Jurassic World - 1,67 miliardi Il re leone (2019) - 1,66 miliardi The Avengers - 1,52 miliardi Furious 7 - 1,51 miliardi Top Gun: Maverick - 1,49 miliardi Frozen 2 - 1,45 miliardi Avengers: Age of Ultron - 1,40 miliardi Barbie - 1,38 miliardi

Per altri contenuti, vi segnaliamo che Barbie è entrato anche nella top10 dei migliori incassi della storia del box office italiano, piazzandosi al nono posto dopo aver superato prima Alice in Wonderland e poi La vita è bella.