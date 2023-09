I migliori incassi al box office 2023: la classifica aggiornata con Barbie e Oppenheimer

Quali sono i migliori incassi al box office del 2023? Rivediamo insieme la classifica aggiornata dopo i successi stratosferici ottenuti da Barbie e da Oppenheimer.

La prima posizione è tutta di Barbie, che con un totale di 1,38 miliardi di dollari al botteghino globale nei giorni scorsi è diventato il miglior incasso del 2023 superando Super Mario Bros, sceso al secondo posto con 1,35 miliardi. L'ultimo gradino della top 3, fino a pochi giorni fa occupato da Guardiani della Galassia, adesso è stato conquistato da Oppenheimer, che a quota 853 milioni di dollari in tutto il mondo è diventato il secondo miglior incasso di sempre per il circuito rated- e ha relegato Guardiani della Galassia 3 alla quarta posizione, con i suoi 845 milioni di dollari in tutto il mondo.

La top 10 rimane quasi invariata dalla quinta alla decima posizione: al quinto posto ritroviamo Universal Pictures con Fast & Furious 10 di Louis Leterrier, nuovo capitolo della Fast Saga con Vin Diesel e Jason Momoa arrivato a 704 milioni di dollari a livello globale, al sesto e al settimo posto Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony Pictures e il remake live-action La sirenetta, rispettivamente con 689 milioni e 569 milioni, e poi Mission: Impossible 7 a quita 560 milioni. Cambio di posto nelle ultime due posizioni, dato che Elemental ha superato Ant-Man & The Wasp: Quantumania: il film Pixar è nono 478 milioni di dollari a livello globale, mentre il threequel Marvel e i suoi 476 milioni scendono in decima posizione.

Come cambieranno queste posizioni nei prossimi mesi? I prossimi film in uscita nel 2023 saranno in grado di lasciare un segno in questa classifica? Restate con noi per scoprirlo.