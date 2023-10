Quali sono i migliori incassi del 2023? La classifica completa finora

Quali sono i migliori incassi del 2023? Scoprite, di seguito, quali sono i film usciti quest'anno che hanno incassato di più al box office globale con la classifica aggiornata.

Come facilmente immaginabile, la prima posizione è occupata da Barbie, che con un totale di 1,43 miliardi di dollari al botteghino globale è ormai da qualche settimana il miglior incasso al box office del 2023. In seconda posizione troviamo Super Mario Bros, film d'animazione di Universal Pictures e Illumination basato sul famoso videogame Nintendo che può vantare un incasso totale di 1,36 miliardi di dollari a livello globale, una cifra che per diversi mesi è stata la migliore del 2023, almeno fino all'avvento del film con Margot Robbie. La top3 è chiusa da Oppenheimer di Christopher Nolan, che dal 21 luglio ha incassato un totale di 939 milioni di dollari diventando il biopic di maggior successo della storia del cinema e anche il secondo miglior incasso di sempre nella storia del circuito rated-r (dietro solo a Joker di Todd Phillips).

In quarta posizione abbiamo poi Guardiani della Galassia 3, ultimo film del regista e sceneggiatore James Gunn per il Marvel Cinematic Universe i cui incassi sono fermi a 845 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre la top5 è chiusa da Fast & Furious 10 di Louis Leterrier: si tratta del terzo film targato Universal nelle prime cinque posizioni, relativamente al sicuro della sua posizione con un incasso totale di 704 milioni di dollari a livello globale.

La parte bassa della classifica top10 è aperta da Spider-Man: Across the Spider-Verse al sesto posto, con 690 milioni di dollari nel mondo, seguito da La sirenetta al settimo posto con un incasso totale di oltre 569 milioni. All'ottavo posto troviamo Mission: Impossible 7, arrivato a quota 567 milioni a livello globale, mentre la sorpresa Elemental occupa il nono posto con un incasso di 492 milioni di dollari, salito vertiginosamente dopo il primo week-end disastroso. Infine, al gradino più basso della graduatoria, in decima posizione, troviamo Ant-Man & The Wasp: Quantumania, secondo titolo MCU in classifica fermo ad un totale di 476 milioni di dollari.

Per riassumere, ecco la classifica dei migliori incassi del 2023:

Barbie - 1,43 miliardi Super Mario Bros - 1,36 miliardi Oppenheimer - 939 milioni Guardiani della Galassia 3 - 845 milioni Fast & Furious 10 - 704 milioni Spider-Man: Across the Spider-Verse - 690 milioni La sirenetta - 569 milioni Mission: Impossible 7 - 567 milioni Elemental - 492 milioni Ant-Man & The Wasp: Quantumania - 476 milioni

Staremo a vedere quanto, come e se cambierà questa classifica nelle prossime settimane, principalmente per mano di Taylor Swift: The Eras Tour, che secondo gli analisti dovrebbe riuscire a ritagliarsi un posto nella top10 dei migliori incassi del 2023 entro la fine della sua run nelle sale.