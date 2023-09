Quali sono i migliori incassi del 2023? La classifica aggiornata

Il 2023 è entrato nel suo ultimo quadrimestre, dunque è il momento perfetto per tirare le somme e scoprire quali sono i migliori incassi dell'anno a livello mondiale tra i film usciti da gennaio 2023 ad agosto 2023.

La prima posizione al momento è rimasta invariata, con Super Mario Bros ancora al primo posto dei migliori incassi del 2023: tuttavia, se ad aprile il record di 1,35 miliardi di dollari stabilito dal film Illumination/Universal co-prodotto con Nintendo sembrava irraggiungibile, adesso in seconda posizione troviamo Barbie con Margot Robbie, che a 1,34 milioni dovrebbe riuscire a superare il film d'animazione a meno di grossi rallentamenti nei prossimi giorni.

La top 3 è chiusa da Guardiani della Galassia, che per via di Barbie ha dovuto cedere la posizione numero 2 e a quota 828 milioni di dollari resiste (almeno al momento della stesura di questo articolo) sull'altra grossa uscita dell'estate, ovvero Oppenheimer di Christopher Nolan, che nello stesso periodo di uscita di Barbie ha incassato a livello globale 788 milioni di dollari, conquistando il quarto posto. Al quinto posto ritroviamo Universal Pictures con Fast & Furious 10 di Louis Leterrier, nuovo capitolo della Fast Saga con Vin Diesel e Jason Momoa arrivato a 704 milioni di dollari a livello globale. Seguono Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony Pictures e il remake live-action La sirenetta, rispettivamente al sesto e al settimo posto con 689 milioni e 569 milioni, mentre le ultime tre posizioni della top10 sono occupate da Mission: Impossible 7 (552 milioni), Ant-Man & The Wasp: Quantumania (476 milioni) e il sorprendente Elemental della Pixar (469 milioni).

Come cambieranno queste posizioni nei prossimi mesi? Arriverà un nuovo film in grado di imporsi nella classifica generale? Staremo a vedere.