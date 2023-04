I migliori giorni, la nuova commedia di Edoardo Leo arriva su Sky: la data d'uscita

Dopo aver conquistato la classifica globale di Netflix con la commedia fantascientifica Era Ora, l'amatissimo Edoardo Leo si prepara a dominare anche i canali di Sky Cinema e la piattaforma di streaming NOW con il nuovo film I migliori giorni, co-diretto insieme a Massimiliano Bruno.

Commedia a episodi con un grande cast corale che include anche Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi, che vestono i panni di una serie di personaggi alle prese con legami famigliari e di coppia e con tematiche attuali, I migliori giorni sarà in onda in prima tv lunedì 3 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, in streaming su NOW e disponibile on demand.

I migliori giorni è diviso in quattro episodi, ognuno incentrato su una festività diversa - Natale, Capodanno, San Valentino, l'8 marzo: una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera; un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi; un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell'altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora; infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla “donna ideale” contestato sui social.

