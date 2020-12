Quali sono i migliori film del XXI secolo? Ecco la classifica definitiva!

Dopo avervi parlato delle leggendarie classifiche di Sight & Sound, illustre rivista cinematografica che ogni dieci dal 1962 va alla ricerca dei più importanti film della storia del cinema, oggi scopriamo la classifica 'preliminare' del XXI secolo.

Sul numero di febbraio 2010 della rivista venne infatti pubblicato un elenco di trenta titoli rappresentativi del cinema del primo decennio del XXI secolo. Senza una graduatoria precisa, come invece accade solitamente con le loro celebri classifiche, la redazione ha scelto i 'primi' migliori film del secolo in corso, preparando il terreno per la classifica ufficiale che sarebbe arrivata nel 2012.

Il ladro di orchidee (2002) di Spike Jonze

Battaglia nel cielo (2005) di Carlos Reygadas

Tutti i battiti del mio cuore (2005) di Jacques Audiard

The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) di Paul Greengrass

Juventude em marcha (2006) di Pedro Costa

Moartea domnului Lazarescu (2005) di Cristi Puiu

Éloge de l'amour (2001) di Jean-Luc Godard

Le cinque variazioni (2003) di Jørgen Leth e Lars von Trier

Les glaneurs et la glaneuse (2000) di Agnès Varda

Niente da nascondere (2005) di Michael Haneke

Inland Empire - L'impero della mente (2006) di David Lynch

In the Mood for Love (2000) di Wong Kar-wai

Memories of Murder (2003) di Bong Joon-ho

La niña santa (2004) di Lucrecia Martel

Yi Yi - e uno... e due... (2000) di Edward Yang

Platform (2000) di Jia Zhangke

Arca russa (2002) di Aleksandr Sokurov

Il figlio (2002) di Jean-Pierre e Luc Dardenne

La città incantata (2001) di Hayao Miyazaki

Parla con lei (2002) di Pedro Almodóvar

Dieci (2002) di Abbas Kiarostami

Il petroliere (2007) di Paul Thomas Anderson

35 rhums (2008) di Claire Denis

La morte sospesa (2003) di Kevin Macdonald

Tropical Malady (2004) di Apichatpong Weerasethakul

United Red Army (2008) di Kōji Wakamatsu

Uzak (2003) di Nuri Bilge Ceylan

Aspettando la felicità (2002) di Abderrahmane Sissako

Le armonie di Werckmeister (2000) di Béla Tarr

Workingman's Death (2005) di Michael Glawogger

Ricordiamo che la nuova classifica di Sight & Sound arriverà solo nel 2022, ma chissà che entro la fine del 2020 o all'inizio del 2021 la redazione non decida di pubblicare una nuova lista dedicata ai migliori film del decennio appena trascorso.