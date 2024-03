I migliori film in uscita al cinema nella primavera 2024: ecco cosa vedere

Il cinema si sta davvero riprendendo dopo il periodo pandemico, trascinato nel 2023 dal Barbenheimer e pronto a mantenersi costante già in primavera. Vediamo allora per questo periodo del 2024 quali sono i film da vedere.

Partiamo con Monkey Man, film d'esordio di Dev Patel prodotto da Jordan Peele, in uscita il 4 aprile. Racconta di un ex galeotto che non riesce a reintegrarsi nella società indiana, in un mondo fatto di intrighi aziendali. Ecco intanto le prime reazioni a Monkey Man.

Il 18 aprile uscirà invece Civil War di Alex Garland, in cui gli Stati Uniti sono al centro di una guerra civile in un futuro prossimo.

Poi mettiamo l'attesissimo Challengers di Luca Guadagnino, con Zendaya protagonista nel ruolo di una promessa del tennis al centro di un triangolo amoroso. In Italia uscirà il 24 aprile.

Il primo maggio invece sarà il turno di The Fall Guy, nuovo film di David Leitch (co-creatore di John Wick) con Ryan Gosling nei panni di uno stuntman oltre l'apice della sua carriera. Ecco il nuovo teaser di The Fall Guy.

Il Regno del Pianeta delle scimmie uscirà in sala l'8 maggio, quarto capitolo della saga prequel.

IF - Gli amici immaginari arriverà invece in sala il 17 maggio, per la regia di John Krasinski, tra realtà e immaginazione, con Ryan Reynolds.

Il turno di Furiosa invece sarà il 23 maggio, prequel di George Miller del suo Mad Max Fury Road.

Chiudiamo con Hit Man di Richard Linklater, in uscita il 30 maggio.

E voi quale fra questi state aspettando di più? Diteci la vostra nei commenti!

