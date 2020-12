Quali sono i migliori film di tutti i tempi? Scoprite la leggendaria saga di Sight & Sound

Quali sono i migliori film di tutti i tempi? Si tratta di un quesito dalle risposte molteplici e infinite, basterebbe chiedere a cento critici e cento registi di fama mondiale o cento appassionatosi di cinema per avere trecento risposte differenti.

Eppure, dal 1952, esiste una leggendaria rivista che ha dato il via ad una vera e propria 'saga' dei film migliori di sempre, pubblicando un'illustre classifica a cadenza decennale. Ogni dieci anni, infatti, il celebre magazine Sight & Sound rivela la top10 di tutti i tempi aggiornandola di volta in volta in base ai voti dei critici e dei registi, designando così quali film riescono a resistere alla prova del tempo e quali invece vengono superati.

Qui sotto vi riportiamo tutte le classifiche pubblicate fino ad oggi:

1952

Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica Luci della città (1931) di Charles Chaplin La febbre dell'oro (1925) di Charles Chaplin La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn Intolerance (1916) di David Wark Griffith Louisiana Story (1948) di Robert J. Flaherty Rapacità (1924) di Eric von Stroheim Alba tragica (1939) di Marcel Carné La passione di Giovanna d'Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer Breve incontro (1945) di David Lean / La regola del gioco (1939) di Jean Renoir

1962

Quarto potere (1941) di Orson Welles L'avventura (1960) di Michelangelo Antonioni La regola del gioco (1939) di Jean Renoir Rapacità (1924) di Eric von Stroheim I racconti della luna pallida d'agosto (1953) di Kenji Mizoguchi La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica Ivan il Terribile, Parte I (1944) / Ivan il Terribile, Parte II - La congiura dei boiardi (1958) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn La terra trema (1948) di Luchino Visconti L'Atalante (1934) di Jean Vigo

1972

Quarto potere (1941) di Orson Welles La regola del gioco (1939) di Jean Renoir La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn 8½ (1963) di Federico Fellini L'avventura (1960) di Michelangelo Antonioni Persona (1966) di Ingmar Bergman La passione di Giovanna d'Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer Come vinsi la guerra (1926) di Buster Keaton L'orgoglio degli Amberson (1942) di Orson Welles I racconti della luna pallida d'agosto (1953) di Kenji Mizoguchi / Il posto delle fragole (1957) di Ingmar Bergman

1982

Quarto potere (1941) di Orson Welles La regola del gioco (1939) di Jean Renoir I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa Cantando sotto la pioggia (1952) di Stanley Donen e Gene Kelly 8½ (1963) di Federico Fellini La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn L'avventura (1960) di Michelangelo Antonioni L'orgoglio degli Amberson (1942) di Orson Welles La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Come vinsi la guerra (1926) di Buster Keaton / Sentieri selvaggi (1956) di John Ford

1992 (da questa edizione vengono proposte due classifiche, una per i critici e una per i registi)

Critici:

Quarto potere (1941) di Orson Welles La regola del gioco (1939) di Jean Renoir Viaggio a Tokyo (1953) di Yasujirō Ozu La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Sentieri selvaggi (1956) di John Ford L'Atalante (1934) di Jean Vigo La passione di Giovanna d'Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer Il lamento sul sentiero (1955) di Satyajit Ray La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick

Registi:

Quarto potere (1941) di Orson Welles 8½ (1963) di Federico Fellini Toro scatenato (1980) di Martin Scorsese La strada (1954) di Federico Fellini L'Atalante (1934) di Jean Vigo Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola Tempi moderni (1936) di Charles Chaplin La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Il padrino - Parte II (1974) di Francis Ford Coppola La passione di Giovanna d'Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer / Rashōmon (1950) di Akira Kurosawa / I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa

2002

Critici:

Quarto potere (1941) di Orson Welles La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock La regola del gioco (1939) di Jean Renoir Il padrino (1972) e Il padrino - Parte II (1974) di Francis Ford Coppola Viaggio a Tokyo (1953) di Yasujirō Ozu 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn Aurora (1927) di Friedrich Wilhelm Murnau 8½ (1963) di Federico Fellini Cantando sotto la pioggia (1952) di Stanley Donen e Gene Kelly

Registi:

Quarto potere (1941) di Orson Welles Il padrino (1972) e Il padrino - Parte II (1974) di Francis Ford Coppola 8½ (1963) di Federico Fellini Lawrence d'Arabia (1962) di David Lean Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1963) di Stanley Kubrick Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica Toro scatenato (1980) di Martin Scorsese La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Rashōmon (1950) di Akira Kurosawa / La regola del gioco (1939) di Jean Renoir I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa

2012

Critici:

La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Quarto potere (1941) di Orson Welles Viaggio a Tokyo (1953) di Yasujirō Ozu La regola del gioco (1939) di Jean Renoir Aurora (1927) di Friedrich Wilhelm Murnau 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick Sentieri selvaggi (1956) di John Ford L'uomo con la macchina da presa (1929) di Dziga Vertov La passione di Giovanna d'Arco (1928) di Carl Theodor Dreyer 8½ (1963) di Federico Fellini

Registi:

Viaggio a Tokyo (1953) di Yasujirō Ozu 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick Quarto potere (1941) di Orson Welles 8½ (1963) di Federico Fellini Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese Apocalypse Now (1979) di Francis Ford Coppola Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola La donna che visse due volte (1959) di Alfred Hitchcock Lo specchio (1975) di Andrej Tarkovskij Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica

Da notare che Quarto Potere è rimasto primo in classifica fin dal 1962, anche quando le classifiche sono diventate due con la distinzione fra critici e registi: solo nel 2012 ha perso il primato, da una parte in favore de La donna che visse due volte e dall'altra in favore di Viaggio a Tokyo. La prossima classifica ufficiale di Sight & Sound uscirà nel 2022: secondo voi quali nuove aggiunte ci saranno?