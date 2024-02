Quali sono i migliori film di tutti i tempi? La classifica di IMDB aggiornata

Quali sono i migliori film di tutti i tempi? Si potrebbe rispondere in mille modi diversi a questa domanda, ma oggi ci focalizziamo sulla nota classifica '250 migliori film di IMDB', il noto Internet Movie Database.

In queste ore aveva fatto parlare il nuovo record di Dune: Parte 2, che ha debuttato sulla piattaforma con un voto di 9,4, il più alto di sempre e che quindi in base agli standard del database ne aveva fatto 'il miglior film di tutti i tempi', ma nelle ore successive il nuovo capitolo della saga di Denis Villeneuve ha perso qualche punto percentuale fissandosi a 9,1, e rimanendo comunque tra le prime tre posizioni.

Vediamo qual è la classifica di IMDB dei migliori film di sempre:

Le ali della della libertà (9,3) Il padrino (9,2) Dune: Parte 2 (9,1) Il cavaliere oscuro (9,0) Il padrino 2 (9,0) La parola ai giurati (1957) (9,0) Schindler's List (9,0) Il signore degli anelli: Il ritorno del re (9,0) Pulp Fiction (8,9) Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello (8,9)

Tra le altre posizioni, da segnalare La città incantata come primo film d'animazione (al numero 31, con voto 8,6) e seguito da vicino dal nuovo Spider-Man: Across the Spider-Verse (al numero 33, con il medesimo voto), mentre tra le ultime posizioni troviamo Balla coi lupi (249esimo, voto 8,0) e un altro film animato, Aladdin del 1992 (250esimo, voto 8,0).

