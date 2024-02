Quali sono i migliori film di Sofia Coppola? Risponde il padre Francis Ford Coppola

Nel corso di una recente sessione di 'Ask me anything' sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, il leggendario regista Francis Ford Coppola non si è tirato indietro quando uno dei suoi follower gli ha domandato a bruciapelo: quali sono i migliori film di Sofia Coppola?

Tra i commenti del posto, Francis Ford Coppola non ha avuto dubbi e ha indicato quattro film della carriera della figlia, arrivata ad otto con il recente Priscilla: i film selezionati dall'autore di Apocalypse Now e La conversazione sono il più ovvio Lost in Translation, il film più famoso e acclamato di Sofia Coppola, ma anche Marie Antoinette, Somewhere e The Virgin Suicides.

Curiosamente, si tratta anche dei primi quattro film di Sofia Coppola, cui sono seguiti Bling Ring, L'inganno, On the rocks e il più recente Priscilla, adattamento della vera storia di Priscilla Presley, moglie del leggendario Elvis: il film, basato sulle memorie del 1985 'Elvis and Me' scritte da Priscilla Presley con Sandra Harmon, è stato presentato a Venezia con ottimi riscontri, inclusa la vittoria della Coppa Volpi per la protagonista Cailee Spainey, che è stata anche candidata al Golden Globes per il ruolo di Priscilla Presley, ma da allora il film è sparito dai radar della stagione dei premi, e a sorpresa ha mancato totalmente gli Oscar 2024 con zero nomination.

Priscilla uscirà il 27 marzo in Italia. Nel frattempo, guardate la prima foto ufficiale di Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola la cui uscita è attesa per il 2024.