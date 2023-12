I migliori film di Ridley Scott: ecco la Top 5

Ne ha passate tante Ridley Scott al cinema, tra successi incredibili che ne hanno fatto la storia e flop più o meno clamorosi. Ma se guardiamo gli aggregatori di voti della critica, qual è la Top 5 dei suoi film? Vediamole entrambe per Metacritic e Rotten Tomatoes.

Partiamo con la media dei voti della critica per Metacritic:

quinto posto per American Gangster del 2007 con il 76% dei voti

medaglia di bronzo The Martian del 2015 con l'80% dei voti positivi

gradino intermedio del podio per Blade Runner del 1982 che ottiene l'84% dei voti

medaglia d'oro a parimerito per Thelma & Louise del 1991 e Alien del 1979 che arrivano all'89% dei voti

Passiamo ora alla media invece di Rotten Tomatoes:

quinto posto per The Last Duel del 2021 con l'85% dei voti

gradino più basso del podio per Thelma & Louise con l'86% dei voti

medaglia d'argento per The Martian con il 91% dei voti

anche qua un primo posto condiviso da Blade Runner e Alien che arrivano al 94% dei voti positivi

A parte American Gangster e The Last Duel le due classifiche hanno gli stessi film ed entrambe concordano su Alien al primo posto, segnalandolo come il film migliore di Ridley Scott e grandissimo capolavoro che ha segnato la fantascienza cinematografica in maniera indelebile.

Intanto vi lasciamo la nostra recensione di Napoleon se ancora non l'aveste letta, ma voi siete d'accordo con queste classifiche? Diteci assolutamente la vostra nei commenti, e sapevate che Ridley Scott ha girato Napoleon in 62 giorni?